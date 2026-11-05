Pizzabäcker verweigerte Ananas – und flog raus

Visumverfahren nach drei Jahren gescheitert

Der Streit hatte für Tamburella noch eine weitere Konsequenz. Er befand sich bereits seit mehr als drei Jahren in einem Verfahren für ein sogenanntes Visum der Kategorie 186. Dabei handelt es sich um einen Weg zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in Australien, der von einem Arbeitgeber unterstützt werden muss.