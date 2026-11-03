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So nehmen Ihnen gute Zahnärzte die Angst

Gesund
03.11.2026 13:20
Zahnärzte wie Leon Golestani sind bemüht, den Patienten die Angst zu nehmen.
Zahnärzte wie Leon Golestani sind bemüht, den Patienten die Angst zu nehmen.(Bild: Harald Dworak)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Betäuben, bohren, ziehen – ein Besuch beim Zahnarzt artet wohl nur in den seltensten Fällen zum Vergnügen aus. Dabei gibt es zahlreiche Methoden, mit denen gute Zahnärzte arbeiten, um ihren leidgeplagten Patienten die Ängste zu nehmen.

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Feuchte Hände, zittrige Stimme, blasses Gesicht – die Angst steht mir ins Gesicht geschrieben. Halbjährlich steht das zweifelhafte Vergnügen eines Zahnarztbesuches an. Selbst Routinekontrollen lösen ein ungutes Gefühl aus.

Spätestens bei der Rechnung für Zahnhygiene, Plomben oder Kronen vergeht einem das strahlend weiße Lächeln. Dabei machen uns Zahnärzte nicht freiwillig das Leben zur Hölle. „Wir leiden oft selbst mit den Patienten mit“, versichert Dr. med. dent. Leon Golestani der „Krone“ in seiner neuen Praxis in der Wiener Zieglergasse. „Wir sind immer bemüht, den Zahnarztbesuch so angenehm wie möglich zu gestalten.“ Dabei scheut Golestani auch nicht vor kleinen Tricks zurück, die er Krone+ verrät:

1. Erst reden, dann behandeln
Ein guter Zahnarzt erklärt jeden Schritt ruhig und verständlich. Allein zu wissen, was passiert, reduziert die Angst vor dem Unbekannten.

2. Das Stoppsignal
Zahnärzte und Patienten können ein Handzeichen als Stoppsignal vereinbaren, beispielsweise die linke Hand heben. Dann wird sofort pausiert. Das gibt dem Patienten Kontrolle zurück und kann das Gefühl der Hilflosigkeit deutlich verringern.

3. Betäubung ohne unnötigen Schmerz
Ein betäubendes Gel vor der Spritze, langsames Injizieren und ausreichend Zeit zum Wirken können die Behandlung angenehmer machen. Leichtes Vibrieren im und außerhalb des Mundes während des Einstichs lenkt vom Stich ab.

4. Musik oder Kopfhörer
Musik, ein Hörbuch oder beruhigende Geräusche lenken vom Bohrgeräusch und anderen Reizen ab. Manche Praxen erlauben auch eigene Kopfhörer.

5. Die Instrumente nicht sehen müssen
Manche Patienten mach der Anblick der Instrumente nervös. In diesem Fall werden diese nicht vor deren Augen ausgepackt.

Eine genaue Besprechung mit dem Patienten nimmt Ängste.
Eine genaue Besprechung mit dem Patienten nimmt Ängste.(Bild: Тарас Нагирняк - st)

6. Ablenkung durch Gespräche
Patienten leichte Fragen stellen oder sie in Gespräche zu verwickeln, kann die Angst nehmen. Manche Patienten wollen aber lieber die Ruhe haben, um sich entspannen zu können.

7. Kurze Termine statt Marathon
Bei ausgeprägter Angst kann man zunächst nur eine Untersuchung oder einen kurzen Behandlungsschritt planen. So können Patienten Vertrauen aufbauen, ohne gleich eine lange Sitzung durchstehen zu müssen.

Neueröffnung in Wien
„Der Mund ist kein isolierter Bereich“

„Krone“: Am 4. November eröffnen Sie in Wien ein neues Gesundheitszentrum. Wo findet man Mediora und was kann man dort erleben?
Leon Golestani: Mediora liegt mitten im 7. Bezirk, in der Mariahilfer Straße 90 mit Eingang Zieglergasse 2, direkt bei der U3-Station Zieglergasse. Auf rund 700 m² gibt es Gesundheit unter einem Dach: meine Zahnarztpraxis Mediora Dental und daneben ein Zentrum für Vorsorge und Regeneration. Dort findet man zum Beispiel eine Sauerstoff-Druckkammer, eine Kältekammer mit bis zu minus 110 Grad, ein Rotlicht-Bett, Sauna, Höhentraining im Liegen und Neurofeedback. Dazu kommen Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeuten aus verschiedenen Fachrichtungen, die hier zusammenarbeiten.

Wie und warum verbinden Sie ihre Zahnarztpraxis mit dem Gesamt-Gesundheitskonzept von Mediora?
Als Zahnarzt sehe ich jeden Tag, dass der Mund kein isolierter Bereich ist. Entzündungen im Mund verlaufen oft unbemerkt. Die Forschung zeigt Zusammenhänge mit dem restlichen Körper, etwa mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma oder Diabetes. Deshalb schaue ich nicht nur auf den einzelnen Zahn, sondern auf den ganzen Menschen. Bei geplanten Eingriffen bereiten wir den Körper gut vor und unterstützen danach die Erholung. Ich setze auf schonende Methoden und, wo es passt, auf metallfreie Materialien. Meine Idee war: Statt dass jeder nur sein Fachgebiet sieht, arbeiten bei uns alle unter einem Dach gemeinsam für den Patienten.

Im Gesundheitszentrum bietet Dr. med. dent. Leon Golestani ein Abosystem an, mit dem man ...
Im Gesundheitszentrum bietet Dr. med. dent. Leon Golestani ein Abosystem an, mit dem man zahlreiche Geräte wie die Vagus-Liegen, das Rotlichtbett oder die Hyperthermie nutzen kann.(Bild: Harald Dworak)

Für wen ist Mediora besonders geeignet und warum lohnt sich ein Besuch?
Mediora ist für alle, die mehr für ihre Gesundheit tun wollen, bevor etwas wehtut. Also für Menschen, die vorsorgen, lange fit und aktiv bleiben oder sich nach stressigen Phasen regenerieren möchten. In der Zahnarztpraxis kommen viele, die Wert auf ein ausführliches Gespräch legen, sich vor einem Eingriff gut vorbereiten wollen oder sich für metallfreie Lösungen interessieren. Wir nehmen uns Zeit, erklären alles verständlich und suchen gemeinsam den passenden Weg. Am 4. November feiern wir Eröffnung, mit einem Tag der offenen Tür, an dem sich jeder alles ansehen kann.

Welche Anwendung machen Sie persönlich am liebsten?
Ganz klar die Sauerstoff-Druckkammer. Bei uns ist sogar ein Rudergerät eingebaut, man kann darin also trainieren. Durch den erhöhten Druck kann der Körper mehr Sauerstoff aufnehmen. Nach einem langen Tag in der Praxis ist das für mich die perfekte Pause. Ich komme danach richtig erfrischt heraus.

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