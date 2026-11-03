So nehmen Ihnen gute Zahnärzte die Angst

1. Erst reden, dann behandeln

Ein guter Zahnarzt erklärt jeden Schritt ruhig und verständlich. Allein zu wissen, was passiert, reduziert die Angst vor dem Unbekannten.

2. Das Stoppsignal

Zahnärzte und Patienten können ein Handzeichen als Stoppsignal vereinbaren, beispielsweise die linke Hand heben. Dann wird sofort pausiert. Das gibt dem Patienten Kontrolle zurück und kann das Gefühl der Hilflosigkeit deutlich verringern.

3. Betäubung ohne unnötigen Schmerz

Ein betäubendes Gel vor der Spritze, langsames Injizieren und ausreichend Zeit zum Wirken können die Behandlung angenehmer machen. Leichtes Vibrieren im und außerhalb des Mundes während des Einstichs lenkt vom Stich ab.