In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot

Blieb am Mittwoch Eröffnung fern

Aiwanger war Chef der Freien Wähler in Bayern. In Berlin wurde am Mittwoch deren Hauptstadtbüro eröffnet. Hubert Aiwanger soll bei diesem Termin gefehlt haben, weil es ihm nicht gut ging. Er soll demnach im Hotel in Berlin-Mitte geblieben sein. Dort wurde dann die Leiche entdeckt.