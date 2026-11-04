In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot

Der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Bayerns, Hubert Aiwanger (55), ist tot. Er wurde leblos in einem Hotel in Berlin gefunden, wie die „Bild“ berichtet.
Quellen aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei hätten den Tod des 55-jährigen Wirtschaftsministers bestätigt.
Blieb am Mittwoch Eröffnung fern
Aiwanger war Chef der Freien Wähler in Bayern. In Berlin wurde am Mittwoch deren Hauptstadtbüro eröffnet. Hubert Aiwanger soll bei diesem Termin gefehlt haben, weil es ihm nicht gut ging. Er soll demnach im Hotel in Berlin-Mitte geblieben sein. Dort wurde dann die Leiche entdeckt.
War Söders Stellvertreter
Aiwanger zog 2008 zum ersten Mal als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag ein. Nach der Landtagswahl 2018 stieg er zum bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie zum stellvertretenden Ministerpräsidenten auf. Aiwanger galt als scharfer Kritiker von EU-Entscheidungen.
Die Familie des 55-Jährigen wurde bereits informiert, berichten deutsche Medien. Aiwanger hatte zwei Kinder mit der Kommunalpolitikerin Tanja Schweiger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.