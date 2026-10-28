GatGPT: Wie KI zur digitalen Waffenschmiede wird

Cody Wilson glaubt an eine Zukunft, in der Künstliche Intelligenz nicht nur Texte schreibt, Bilder erzeugt oder Software programmiert, sondern auch Waffen entwirft. Mit der „WASP“ (dt. Wespe) präsentierte der texanische Waffenaktivist die laut eigenen Angaben erste KI-generierte Schusswaffe. Doch sein eigentlicher Anspruch geht über den Prototyp hinaus.
Wilson ist kein Unbekannter. 2013 erlangte er internationale Aufmerksamkeit, als er eine 3D-gedruckte Schusswaffe entwickelte und digitale Baupläne dafür verbreitete. Die einschüssige „Liberator“ – benannt nach einer im Zweiten Weltkrieg für den französischen Widerstand vorgesehenen Pistole – wurde zum Symbol einer Bewegung, die den privaten Waffenbau mithilfe digitaler Technologien vorantreiben will.
Mittels KI führt der heute 38-Jährige diese Idee nun weiter. Nicht mehr nur die Herstellung, sondern auch die Entwicklung von Waffen soll durch digitale Werkzeuge erleichtert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.