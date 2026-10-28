GatGPT: Wie KI zur digitalen Waffenschmiede wird

Cody Wilson glaubt an eine Zukunft, in der Künstliche Intelligenz nicht nur Texte schreibt, Bilder erzeugt oder Software programmiert, sondern auch Waffen entwirft. Mit der „WASP“ (dt. Wespe) präsentierte der texanische Waffenaktivist die laut eigenen Angaben erste KI-generierte Schusswaffe. Doch sein eigentlicher Anspruch geht über den Prototyp hinaus.