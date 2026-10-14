Psychologin warnt: „Der Magerwahn ist zurück“

Perfekte Körper, Filter und ständige Vergleiche: Soziale Medien setzen Jugendliche zunehmend unter Druck. Klinische Psychologin Elke Prochazka beobachtet eine neue Welle des Schlankheitswahns und warnt vor den Folgen. „Dünn als einziges Ziel – das ist gefährlich“, sagt sie in „Brennpunkt Medien“. Besonders problematisch sei, dass extreme Schönheitsideale durch Algorithmen immer wieder ausgespielt werden. Im Gespräch mit Jana Pasching erklärt Prochazka, wie dieser Druck auf den Selbstwert wirkt und was Eltern und Jugendliche konkret dagegen tun können.