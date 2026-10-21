Digital abgehängt? Alter ist nicht das Problem!

Viele Menschen glauben, dass vor allem ältere Generationen den Anschluss an die digitale Welt verlieren. Doch genau dieses Bild greift laut Medienforscherin und Kommunikationswissenschafterin Manuela Grünangerl zu kurz. In „Brennpunkt Medien“ mit Jana Pasching erklärt sie, warum digitale Kompetenz weit mehr ist als der Umgang mit Smartphone oder Computer, weshalb ältere Menschen bei der Erkennung von Fake News oft sogar Vorteile haben und welche Faktoren tatsächlich darüber entscheiden, ob jemand digital handlungsfähig ist.