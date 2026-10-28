Cousin von Albert: Erste Hinweise zu Todesursache

Nach dem Tod von Antoine de Massy, einem entfernten Cousin von Fürst Albert II. von Monaco, gehen die Ermittler von einem Sturz als Todesursache aus. Die Staatsanwaltschaft in Monaco leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung für eine in Gefahr befindliche Person ein. Ein unter Tatverdacht festgenommener 42-Jähriger sei in Untersuchungshaft genommen worden, hieß es am Mittwoch.