Bauer stürzte mit Hoflader ab und in den Tod

Tödlich verletzt wurde ein Landwirt (59) bei einem Unfall auf seinem Hof in Jeging. Er war bei Verladearbeiten in seiner Scheune mit dem Hoftrac aus dem ersten Stock gestürzt. Eine Reanimation blieb erfolglos.
„Person unter Fahrzeug“ – so wurden am Mittwoch um 11.49 Uhr drei Feuerwehren zu dem Anwesen in Jeging im Bezirk Braunau alarmiert. Doch die Helfer konnten nichts mehr ausrichten.
Beim Verladen von Sandsäcken
Laut ersten Meldungen hatte der Bauer (59) mit einem Hoftrac in der Scheune Sandsäcke verladen. Dabei stürzte er mit der Arbeitsmaschine aus dem ersten Stockwerk hinunter. Der Landwirt wurde so schwer verletzt, dass eine Reanimation erfolglos blieb. Als die Feuerwehren abfuhren, kam das Kriseninterventionsteam.
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