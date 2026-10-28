Bauer stürzte mit Hoflader ab und in den Tod

Beim Verladen von Sandsäcken

Laut ersten Meldungen hatte der Bauer (59) mit einem Hoftrac in der Scheune Sandsäcke verladen. Dabei stürzte er mit der Arbeitsmaschine aus dem ersten Stockwerk hinunter. Der Landwirt wurde so schwer verletzt, dass eine Reanimation erfolglos blieb. Als die Feuerwehren abfuhren, kam das Kriseninterventionsteam.