Hollywoodstar Ariana Grande funkelt für Swarovski

Und freute sich über das berühmte Testimonial: „Die Zusammenarbeit mit Ariana war ein absoluter Traum. Sie bringt unglaublich viel Talent, Energie und Magie in alles ein, was sie tut. Wir hatten so viel Freude daran, diese Welt gemeinsam zu erschaffen, und ich hoffe, dass alle beim Ansehen genauso viel Freude empfinden wie wir bei der Entstehung.“