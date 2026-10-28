Hollywoodstar Ariana Grande funkelt für Swarovski

Eigentlich hatte Ariana Grande ja vor wenigen Monaten eine Auszeit angekündigt. Für diese glamouröse Kampagne machte die Sängerin und Schauspielerin aber liebend gerne eine Ausnahme – und funkelt mit Schmuck von Swarovski!
Es ist eindeutig: Weihnachten nähert sich mit großen Schritten. Und weil es zum Fest auch einmal mehr Glamour und mehr Funkeln sein soll, fällt die neue Kampagne von Swarovski ganz besonders glanzvoll aus. Und das liegt unter anderem auch an ihr: Ariana Grande!
Ariana Grande feiert Ikonen der Bühne
Die globale Markenbotschafterin von Swarovski ließ sich nämlich trotz angekündigter Auszeit nicht zweimal bitten und posierte für die Weihnachts-Kampagne des Schmuckherstellers vor der Kamera.
Das Motto der Kampagne, Joy: The Swarovski Musical, könnte nicht besser passen: Immerhin sorgte Grande zuletzt unter anderem im Musicalfilm „Wicked“. Und auch die neue Weihnachtskampagne, die von Swarovski Global Creative Director Giovanna Engelbert inszeniert wurde, erinnert an die legendären Szenen klassischer Musicals.
Highlight ist aber nicht nur Grande, sondern auch der Schmuck, den sie trägt. In drei Akten feiert die 33-Jährige die großen Ikonen der Bühne auf unverkennbare Swarovski-Art. In der Eröffnungsszene zeigt sich Ariana in einem von Fred Astaire inspirierten, eleganten Look, ergänzt durch Vienna und Millenia Schmuckkreationen.
Es folgt eine Szene, in der Ariana zum Stil der Ballerina Margot Fonteyn wechselt und Vienna und Mesmera Schmuck ihre Anmut unterstreichen. Im dritten Akt verkörpert Ariana ihren Status als moderne Pop-Ikone im strahlenden Glanz der Una Schmuckfamilie.
Kleid vom Swarovski-Schwan inspiriert
„Joy lässt mit charakteristischen Markencodes wie dem Oktagon, den Swarovski Marken-Farben und dem ikonischen Swarovski Schwan eine ausdrucksstarke Welt aus außergewöhnlichen Schmuckkreationen, Mode und fantasievollen Inszenierungen lebendig werden“, freut sich Swarovski in der dazugehörigen Aussendung.
Und verrät: Zu den besonderen Kreationen der Kampagne zählt ein vom Swarovski-Schwan inspiriertes Kleid, das Engelbert eigens für Ariana Grande entworfen hatte. Damit habe sie eines der bekanntesten Symbole des Hauses in ein spektakuläres Fashion-Statement verwandelt.
„Ein absoluter Traum“
„Mit Joy wollte ich die Magie der Festtage einfangen und den Glamour klassischer Musicals mit einer modernen Welt voller Fantasie, Schönheit und ausgelassener Extravaganz verbinden. Alles ist spektakulär, voller Farben und funkelnder Überraschungen“, verriet Engelbert.
Und freute sich über das berühmte Testimonial: „Die Zusammenarbeit mit Ariana war ein absoluter Traum. Sie bringt unglaublich viel Talent, Energie und Magie in alles ein, was sie tut. Wir hatten so viel Freude daran, diese Welt gemeinsam zu erschaffen, und ich hoffe, dass alle beim Ansehen genauso viel Freude empfinden wie wir bei der Entstehung.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.