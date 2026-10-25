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Zwei Topplatzierungen

Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!

Adabei Österreich
25.10.2026 12:50
Martina Reuter freut sich über gleich zwei Topplatzierungen bei ihrem ersten ...
Martina Reuter freut sich über gleich zwei Topplatzierungen bei ihrem ersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/reuter_martina_official)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Großer Jubel bei Martina Reuter: Die Moderatorin triumphiert bei den NPC New England Championships in Boston und darf sich bei ihrem Bodybuilding-Debüt in den USA über gleich zwei Spitzenplatzierungen freuen. Ihr nächstes Ziel: die Arnold Classics in Ohio!

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„Ich weine. Ich lache. Ich kann es nicht glauben“, schrieb Martina Reuter auf Instagram – und verriet: „2. Platz und 4. Platz in Amerika!“ Was für ein Triumph!

Nach ihrem allerersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA darf sich die Moderatorin also über einen Stockerlplatz und eine weiterer Topplatzierung in der Kategorie Fit Model freuen.

„Ist das gerade wirklich mein Leben?“
Ein Erfolg, den Reuter erst so richtig sacken lassen muss, wie sie zugab. „Ich stehe hier, tausend Kilometer von zu Hause entfernt, halte meine Auszeichnungen in den Händen und frage mich: Ist das gerade wirklich mein Leben?“

Dieses Instagram-Posting teilte Martina Reuter nach ihrem Triumph in den USA:

Denn noch vor zwei Jahren hätte sie sich nie träumen lassen, dass sie mit 46 Jahren im Bodybuilding eine Medaille nach der anderen abräumt. „Und heute? Stehe ich auf dem Siegerpodest!“

Ohne Coach in den USA
Für Reuter, die unglaubliche 60 Kilo abgenommen hat, ein ganz besonders emotionaler Moment, da sie ohne ihren Coach Olaf Mann in die USA reisen musste. Dieser musste aus familiären Gründen auf den Trip verzichten. Unterstützung bekam Reuter stattdessen von einem Frauenteam, das „mich aufgefangen, unterstützt und an mich geglaubt“ hat. 

„Ich habe gezittert. Ich hatte Angst. Ich habe gezweifelt. Aber ich habe nicht aufgegeben!“, erklärte Reuter nach ihrem USA-Erfolg stolz. Und verriet: Glückwünsche kamen nach ihrem Triumph auch von Bodybuilding-Legende Jay Cutler.

Doch neben all den Freudentränen stellte Reuter klar: „Es geht schon lange nicht mehr nur um meinen Körper. Nicht um Muskeln. Nicht um Medaillen. Es geht darum, was möglich wird, wenn eine Frau endlich beginnt, an sich selbst zu glauben.“ Deshalb appellierte sie an ihre Anhängerinnen, niemals aufzugeben. 

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Neues Ziel: Arnold Classics
Sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, das kommt für Martina Reuter allerdings nicht infrage. Sie hat ihr nächstes Ziel schon fest im Blick – und das sind die Arnold Classics in Ohio, die im März des kommenden Jahres stattfinden. 

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