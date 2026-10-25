Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!

Doch neben all den Freudentränen stellte Reuter klar: „Es geht schon lange nicht mehr nur um meinen Körper. Nicht um Muskeln. Nicht um Medaillen. Es geht darum, was möglich wird, wenn eine Frau endlich beginnt, an sich selbst zu glauben.“ Deshalb appellierte sie an ihre Anhängerinnen, niemals aufzugeben.