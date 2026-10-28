Endloser Kampf gegen die Spittaler Müll-Sünder

Er liegt überall, außer dort, wo er eigentlich hingehört: Mit einem derartigen Müllproblem haben die Mitarbeiter des Wirtschaftshofs in der Oberkärntner Bezirksstadt Spittal zu kämpfen. „Massenhaft wird illegal Müll entsorgt“, ärgern sich die Angestellten und erleben beinahe wöchentlich eine böse Überraschung, wenn sie die öffentlichen Müllkübel in der Innenstadt leeren müssen. „Da werden Dinge hineingeworfen, die dort einfach nichts verloren haben. Die Leute nutzen die Müllkübel als kostenlose Deponie für Hausmüll oder für Essensreste“, schütteln die Mitarbeiter den Kopf.