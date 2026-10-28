„Dieser eine Tag hat mich geprägt“

Thomas, womit kann man dir zum 40er am Freitag eine Freude machen?

Thomas Morgenstern: Gar keine Hubschrauber-Frage zum Einstieg (lacht)? Danke, denn das Thema wird irgendwann anstrengend. Die größte Freude bereitet mir, dass ich ein schönes Fest mit meiner Familie, meinen engsten Freunden und Wegbegleitern feiern darf.