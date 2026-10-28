Hitlers abgebranntes Teehaus wird jetzt winterfest

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei das Gebäude freigegeben – deshalb können nun die Sicherungsarbeiten für den Winter starten. „Oberste Priorität haben derzeit die Sicherung des stark beschädigten Gebäudes und die großräumige Absperrung des betroffenen Bereichs“, heißt es vom Tourismusverband Berchtesgaden. Um etwaige witterungsbedingte Schäden zu verhindern, soll die Ruine winterfest gemacht werden. Zudem gilt ab sofort ein „absolutes Betretungsverbot“, betonen die Touristiker. Auch Drohnen dürfen aufgrund der Hubschrauber-Aktivität nicht fliegen.