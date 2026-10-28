Futterbörse leer gekauft, Spekulation mit Heupreis

Die Hitze ist weg, doch die Dürre bleibt – und auch wenn es jetzt mehr regnet, ist es für die Bauern zu spät: Das Futter wächst heuer nicht mehr nach. Die Preise für Heu haben sich heuer teilweise verdoppelt und einige Landwirte sollen auch Futter zurückhalten, um von weiter steigenden Preisen zu profitieren.