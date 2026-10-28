Der perfekte Halloween-Snack für die Familie!

Wenn die Kinder jede Menge Süßigkeiten nach Hause bringen, haben sie vielleicht ja bald Gusto auf pikante Fleischlaberln. Peter Lehner macht zu diesem österreichischen Klassiker noch „Schmelzzwiebeln“ und ein Erdäpfel-Lauchpürree. Dieses Gericht eignet sich auch hervorragend, um es mit Kindern gemeinsam in der Küche zu kochen. Dazu gibt es den Profitipp, wie das Erdäpfelpüree nicht klebrig, sondern perfekt cremig wird.
Zutaten Laibchen:
500g Faschiertes, 1 TL Paprikapulver, 1 El Senf, 100g Toastbrot in Würfel geschnitten, 100ml Milch, Salz, Pfeffer, 1 EL Petersilie gehackt, Muskatnuss, Salz, Pfeffer, Semmelbrösel, 1 Ei
Zubereitung:
Toast in Milch einweichen mit allen Zutaten außer den Brösel vermischen. Gleichmäßige Laibchen formen und in Brösel wenden. In Butter goldbraun braten.
Zutaten Püree:
1 Stange Lauch, 250g fest kochende Erdäpfel, 100g Butter, Muskatnuss, Milch, Salz
Zubereitung:
Das weiße vom Lauch gut waschen und in feine Ringe schneiden. In Butter glasig dünsten. Die Erdäpfel schälen und in Salzwasser weichkochen. Pressen und zu dem Lauch hinzufügen. Mit Milch zu einem geschmeidigen Püree rühren und mit Salz und Muskatnuss abschmecken.
Zutaten Schmelzzwiebeln:
4 Schalotten oder Zwiebeln in feine Streifen geschnitten. 50g Butter, Salz, Pfeffer, 200ml Geflügel oder Kalbsfond
Zubereitung:
Schalotten in Butter goldbraun braten. Mit Fond aufgießen und verkochen lassen.