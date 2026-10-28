Der perfekte Halloween-Snack für die Familie!

Wenn die Kinder jede Menge Süßigkeiten nach Hause bringen, haben sie vielleicht ja bald Gusto auf pikante Fleischlaberln. Peter Lehner macht zu diesem österreichischen Klassiker noch „Schmelzzwiebeln“ und ein Erdäpfel-Lauchpürree. Dieses Gericht eignet sich auch hervorragend, um es mit Kindern gemeinsam in der Küche zu kochen. Dazu gibt es den Profitipp, wie das Erdäpfelpüree nicht klebrig, sondern perfekt cremig wird.