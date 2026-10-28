Bekommt die Kaiserstadt Bad Ischl bald ein Casino?

Im Zuge der 2027 sowie 2030 auslaufenden Konzessionen für die derzeit zwölf bestehenden Casino-Standorte plant das Finanzministerium auch die Vergabe einer 13. Lizenz. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten Wien sowie das Burgenland. Geht es nach dem Bad Ischler Wirtschaftsbund-Obmann Edwin Gruber, soll auch die oberösterreichische Kaiserstadt in den Poker einsteigen. „Warum nicht? Es hat auch keiner damit gerechnet, dass wir Kulturhauptstadt werden. Wenn wir uns nicht rechtzeitig ins Spiel bringen, werden wir es nie erfahren.“