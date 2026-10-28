Rapid erneut mit mehr als 60 Mio. Euro Umsatz

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht der Grün-Weißen wurden Erlöse in Höhe von 61,598 Mio. Euro erzielt, insgesamt gab es bei den Hütteldorfern aber einen Verlust von 5,823 Mio. Euro. Das Eigenkapital des Clubs betrug mit Saisonende 2025/26 knapp über 15,8 Mio. Euro.