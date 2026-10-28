Rapid erneut mit mehr als 60 Mio. Euro Umsatz

Bundesliga-Tabellenführer SK Rapid hat im Geschäftsjahr 2025/26 wie schon im Jahr zuvor einen Umsatz von mehr als 60 Millionen Euro erwirtschaftet.
Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht der Grün-Weißen wurden Erlöse in Höhe von 61,598 Mio. Euro erzielt, insgesamt gab es bei den Hütteldorfern aber einen Verlust von 5,823 Mio. Euro. Das Eigenkapital des Clubs betrug mit Saisonende 2025/26 knapp über 15,8 Mio. Euro.
Das Niveau von 2024/25 wurde nicht erreicht, was unter anderem an zwei internationalen Spielen weniger sowie Teilsperren der Sektoren bei mehreren Ligaspielen lag.
„Insgesamt haben sich die höheren sportlichen Investitionen im Vergleich zu den Vorjahren in der Saison 2025/26 letztlich nicht in jenem sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg widergespiegelt, der der Planung (...) zugrunde lag“, hieß es in einer Mitteilung.
Einen weiteren Rekord gibt es bei der Zahl der gemeldeten Vereinsmitglieder (mit Stichtag 30. Juni 2026 waren es 25.616).
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