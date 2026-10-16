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Ein Coup geht schief

„GTA VI“: Der offizielle Launch-Trailer ist da

Digital
16.10.2026 08:09
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Warten hat fast ein Ende: In wenigen Wochen, am 19. November, veröffentlicht Entwickler Rockstar Games den bereits sehnsüchtig und mit Spannung erwarteten sechsten Teil seiner „Grand Theft Auto“-Serie. Den offiziellen Launch-Trailer dazu gibt es schon jetzt ...

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Mit der offiziellen Video-Beschreibung erfahren Gamer nun auch mehr darüber, worum es in „GTA VI“ geht. Die Protagonisten Jason und Lucia finden sich demnach nach einem schiefgegangenen Coup „auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes Amerikas wieder – mitten in einer kriminellen Verschwörung, die sich über den gesamten Bundesstaat Leonida erstreckt. Sie sind gezwungen, sich mehr denn je aufeinander zu verlassen, wenn sie lebend davonkommen wollen.“

Musikalisch untermalt wird der Trailer mit neuer Musik des französischen Elektronik-Duos Justice, die auch für den Soundtrack des Spiels verantwortlich zeichnen.

Spiele-Bestseller
„Grand Theft Auto“ ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Zumindest dürfte „GTA VI“ mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. 

Screenshot aus „GTA VI“
Screenshot aus „GTA VI“(Bild: Rockstar Games)

Erscheint nur digital
„GTA VI“ erscheint zunächst nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. PC-Spieler hingegen werden sich unbestätigten Berichten zufolge noch bis zum kommenden Frühjahr gedulden müssen. Kritik von einigen Spielern gab es dafür, dass es das Game zumindest vorerst nur digital und nicht auf physischen Datenträgern gibt: Auch wer sich eine Box kauft, bekommt darin einen Download-Code.

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