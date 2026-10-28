Kanzler möchte KI-Zentrum der UNO nach Wien holen

Vorbild Atombehörde, Konkurrenz aus der Schweiz

Das Argument der Regierung: Wien ist einer von vier UN-Amtssitzen weltweit und der einzige in der EU. Mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) und der Atomteststopp-Organisation CTBTO sitzen hier bereits zwei Einrichtungen, die gefährliche Technologien überwachen. Nach diesem Muster könnte ein KI-Zentrum Modelle bewerten, Standards ausarbeiten und Vertrauen zwischen Staaten schaffen. Leicht wird das nicht. Genf hat beim Thema KI die Nase vorn: Dort sitzt die UN-Fernmeldeunion ITU, dort fand im Juli der erste UN-Weltdialog zur KI-Steuerung statt, und die Schweiz richtet im Juni 2027 einen globalen KI-Gipfel aus. Zudem fehlen die beiden KI-Supermächte USA und China auf der Unterstützerliste des finnisch-norwegischen Aufrufs.