Immer neue Lasten setzen Stromnetze unter Stress

Der Stromverbrauch steigt laufend, auch in Salzburg. Zwar wird auch immer mehr produziert, aber die Übertragungswege für die Energie sind auch mit den letzten Großinvestitionen wie der 380-kV-Leitung noch nicht auf die neuen Anforderungen ausgelegt ...
Die Trockenheit des vergangenen Sommers wirkte sich auch auf die Stromproduktion aus. Österreich musste in der warmen Jahreszeit wieder vermehrt Strom importieren. „Gegenüber einem Durchschnittsjahr hatten wir heuer bei der Stromproduktion aus Wasserkraft einen Rückgang von mehr als 40 Prozent“, sagt Gerhard Christiner, Chef des Stromnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG).
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