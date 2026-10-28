Minister gibt ersten Hinweis auf Unglücksursache

Krankenhäuser riefen zum Blutspenden auf

„Es ist wie in einem Horrorfilm“, sagte ein Psychologe, der in Madrid Angehörige möglicher Opfer betreut. „Es war erschütternd, sehr, sehr hart. Ich konnte einigen Verletzten helfen, andere Betroffene in den Arm nehmen und ihnen Trost spenden“, erzählte der Pfarrer von Urda, der mit den Tränen kämpfte. Direkt am Unglücksort waren Feuerwehrleute, Zivilschutzkräfte aus umliegenden Gemeinden und drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Um die vielen Verletzten zu versorgen, wurden auch mobile Intensivstationen eingesetzt. Das spanische Innenministerium ordnete zudem den Einsatz der militärischen Nothilfeeinheit UME an. Krankenhäuser riefen zu Blutspenden auf.