Jurist deutlich: „Reform ist ein Rohrkrepierer“

Herr Kresbach, Sie sind seit Jahrzehnten Strafverteidiger in Wien und somit Praktiker. Die Richter und Staatsanwälte forderten in der „Aktionswoche für den Rechtsstaat“ mehr Planstellen. Zu Recht?

Ja, allein schon aufgrund der langen Verfahrensdauer in komplexen Fällen – etwa gegen Manager, Unternehmer oder Banker. Das ist eine enorme Belastung für einen Menschen, wenn das Damoklesschwert einer Anklage über einem hängt. Ich nenne das den „bürgerlichen Tod“, weil Menschen, die jahrelang als Beschuldigte geführt werden, dadurch auch zerstört werden – beruflich und oft auch familiär. Da hilft es nichts, wenn das Ermittlungsverfahren nach fünf oder sechs Jahren eingestellt wird oder ein Prozess in einem Freispruch mündet. Es bleibt im Umfeld etwas picken. Insofern bin ich für eine wesentliche personelle Aufstockung der Ermittlungsbehörden.