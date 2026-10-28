Eine Negativserie, die kein Ende zu haben scheint

In der ICE Hockey League schaut es düster aus für die Pioneers Vorarlberg, seit Saisonstart warten Coach Marko Ojanen und sein Team auf den ersten Sieg. Aus den ersten 15 Runden holten die Ländle-Cracks erst einen Punkt. Und heute wartet mit den „Drachen“ aus Laibach der bisher größte Angstgegner.
Keine Gelegenheit zum Durchschnaufen für die Pioneers Vorarlberg. In der ICE Hockey League residieren die Ländle-Cracks seit Saisonstart auf dem letzten Tabellenplatz, konnten aus den bisherigen 15 Runden erst einen Punkt holen, bei der Niederlage im Penaltyschießen gegen Rekordmeister KAC. 14 Spiele verloren die Feldkircher glatt, zuletzt mit 2:7 gegen RB Salzburg.
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