Eine Negativserie, die kein Ende zu haben scheint

In der ICE Hockey League schaut es düster aus für die Pioneers Vorarlberg, seit Saisonstart warten Coach Marko Ojanen und sein Team auf den ersten Sieg. Aus den ersten 15 Runden holten die Ländle-Cracks erst einen Punkt. Und heute wartet mit den „Drachen“ aus Laibach der bisher größte Angstgegner.