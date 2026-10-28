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Bei den Pioneers

Eine Negativserie, die kein Ende zu haben scheint

„Krone“-Plus
28.10.2026 05:30
Zuletzt unterlagen die PIV-Goalie Alex Caffi und seine Teamkollegen RB Salzburg mit 2:7.
Zuletzt unterlagen die PIV-Goalie Alex Caffi und seine Teamkollegen RB Salzburg mit 2:7.(Bild: Heiko Mandl – EC Red Bull Salz)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

In der ICE Hockey League schaut es düster aus für die Pioneers Vorarlberg, seit Saisonstart warten Coach Marko Ojanen und sein Team auf den ersten Sieg. Aus den ersten 15 Runden holten die Ländle-Cracks erst einen Punkt. Und heute wartet mit den „Drachen“ aus Laibach der bisher größte Angstgegner.

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Keine Gelegenheit zum Durchschnaufen für die Pioneers Vorarlberg. In der ICE Hockey League residieren die Ländle-Cracks seit Saisonstart auf dem letzten Tabellenplatz, konnten aus den bisherigen 15 Runden erst einen Punkt holen, bei der Niederlage im Penaltyschießen gegen Rekordmeister KAC. 14 Spiele verloren die Feldkircher glatt, zuletzt mit 2:7 gegen RB Salzburg.

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