Die steirische Führungsspitze wirft das Handtuch

Der steirischen Leichtathletik steht auf Funktionärsebene ein Beben bevor: StLV-Präsidentin Erika König-Zenz und ihre Vorstandsmitglieder Christian Röhrling, der wissenschaftliche Leiter, und Kassierin Karin Fasser, die im März 2023 nach einem Schulterschluss der Vereine an die Spitze des Verbandes gewählt worden sind, werden sich am 6. November wegen fehlender Perspektiven und interner Unstimmigkeiten (an einem Gegenvorstand wird gebastelt) nicht mehr der neuen Wahl stellen.