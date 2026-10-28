Kicker als Internet-Hit: „Mache das im Training!“

Da hätte auch Weltfußballer Harry Kane mit der Zunge geschnalzen! Beim Match der Reserve (!) zwischen St. Urban und Viktring geigte Zijad Kaltak mit fünf Treffern groß auf. Sein Seitfallzieher wurde zum Instagram-Hit, erreichte über fünf Millionen Klicks. Die „Krone“ hat den 26-Jährigen besucht – und erfahren, dass sein Traumtor keineswegs ein Zufall war.
Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Auch im Unterhaus – und sogar in der Reserve! Der 26-jährige Zijad Kaltak vom Kärntner Klub Viktoria Viktring wurde zuletzt über Nacht zum Instagram-Star – mit einem herrlichen Seitfallzieher!
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