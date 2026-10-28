Elektroinstallateur in Millionenpleite gerutscht

Das Elektroinstallateur-Unternehmen JoviTech aus Dornbirn in Vorarlberg ist pleite: Die Firma hat einen millionenschweren Schuldenberg angehäuft. Von dem Konkurs sind 20 Mitarbeiter betroffen.
Über das Vermögen des Betriebs JoviTech in Dornbirn wurde – auf Eigenantrag – das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Das Unternehmen steht mit 3,6 Millionen Euro in der Kreide. Laut KSV1870 sind 3,1 Millionen davon Bankverbindlichkeiten und mit Immobilien besichert.
Warum der Betrieb in eine derartige Schieflage geraten ist, ist bislang nicht geklärt. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Nuschine Messner in Dornbirn bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 11. Jänner 2027 am Landesgericht Feldkirch statt.
Details müssen erst geklärt werden
Der KSV1870 wird die Gründe der Insolvenz wie auch weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter dann kurzfristig zu entscheiden sein. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 26. Dezember anmelden.
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