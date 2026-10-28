Elektroinstallateur in Millionenpleite gerutscht

Details müssen erst geklärt werden

Der KSV1870 wird die Gründe der Insolvenz wie auch weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter dann kurzfristig zu entscheiden sein. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 26. Dezember anmelden.