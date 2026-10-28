Senioren wollen weiter „analog“ leben können

Digitalisierung wird nicht grundsätzlich abgelehnt

„Wenn es nur digital ist, dann ist es gesetzeswidrig“, definierte Korosec, die gleichzeitig Vorsitzende des Seniorenbundes ist, den gewünschten rechtlichen Anspruch auf analoge Leistungen. „Grundsätzlich sind wir für die Digitalisierung“, betonte sie. Allerdings müsse eine Alternative möglich sein, „wenn man es nicht kann oder wenn man es nicht will“. Der Seniorenrat übernimmt federführend den Ausbau der Organisationsstruktur wie die Schulung der „Analog-Berater:innen“.