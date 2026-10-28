Arzt-Paukenschlag! Wie geht es jetzt weiter?

Verschlossene Türen, viele Gerüchte und offene Fragen: Seit Wochen ist die Arztpraxis in der Wienerstraße in St. Florian im Bezirk Linz-Land geschlossen. Jetzt gibt es eine entscheidende Wendung. Ob damit auch eine Lösung für die angespannte Versorgungssituation in Sicht ist, bleibt allerdings offen.
Wochenlang hatten Gerüchte über die Zukunft des beliebten Gemeindearztes Dr. Hannes Hoffmann die Runde gemacht. Bereits Mitte August blieb die Ordination krankheitsbedingt geschlossen, die angekündigte Wiedereröffnung erfolgte jedoch nicht.
Stattdessen wurde die Schließung mehrfach verlängert. Nun wurde bekannt, dass der Mediziner seine Kassenarztstelle freiwillig aufgegeben hat. „Es ist zutreffend, dass Dr. Hannes Hoffmann seinen Kassenvertrag zurückgelegt hat. Diese Stelle ist nun zur Nachbesetzung ab 1. Jänner 2027 ausgeschrieben. Wir sind zuversichtlich, dass eine zeitnahe Nachbesetzung möglich ist.“
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