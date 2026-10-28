Arzt-Paukenschlag! Wie geht es jetzt weiter?

Wochenlang hatten Gerüchte über die Zukunft des beliebten Gemeindearztes Dr. Hannes Hoffmann die Runde gemacht. Bereits Mitte August blieb die Ordination krankheitsbedingt geschlossen, die angekündigte Wiedereröffnung erfolgte jedoch nicht.

Stattdessen wurde die Schließung mehrfach verlängert. Nun wurde bekannt, dass der Mediziner seine Kassenarztstelle freiwillig aufgegeben hat. „Es ist zutreffend, dass Dr. Hannes Hoffmann seinen Kassenvertrag zurückgelegt hat. Diese Stelle ist nun zur Nachbesetzung ab 1. Jänner 2027 ausgeschrieben. Wir sind zuversichtlich, dass eine zeitnahe Nachbesetzung möglich ist.“