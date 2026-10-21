Mega-Demo droht Wien am Donnerstag lahmzulegen

Hier droht am Donnerstag das Stau-Chaos

Bereits um 15 Uhr beginnt die Kundgebung bei der Technischen Universität Wien. Gegen 16 Uhr setzt sich der Demonstrationszug vom Resselpark aus in Bewegung. Über den Karlsplatz, die Lothringerstraße und den Schwarzenbergplatz geht es auf die Ringstraße. Anschließend ziehen die Demonstranten über den Franz-Josefs-Kai und erneut über den Ring bis zur Abschlusskundgebung zwischen Universität und Burgtheater.