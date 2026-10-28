Einstiges Playmobil-Werk soll Rechenzentrum werden

Wo noch bis vor Kurzem Playmobil-Spielwaren produziert wurden, entsteht jetzt ein Hochleistungs-Rechenzentrum: Die Horst-Brandstätter-Group als Konzernmutter kündigte an, auf dem Gelände ihres Werks im süddeutschen Dietenhofen einen Rechen-Campus zu bauen. Er sei auf eine Leistung von 100 Megawatt ausgelegt und habe Potenzial darüber hinaus.