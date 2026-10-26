Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends

Trockener Winter oder Regen und Schnee?

Wie sieht es in puncto Niederschlag aus? Setzt sich laut den Modellen die Trockenheit fort? Laut Dietz werde ein „etwas niederschlagsreicherer Winter erwartet“. „Im österreichweiten Mittel könnten dabei etwa 10 bis 50 Liter pro Quadratmeter mehr Niederschlag als üblich zusammenkommen. In Kombination mit den höheren Temperaturen würde das vor allem in tiefen Lagen häufiger Regen statt Schnee bedeuten, während im Bergland durchaus auch größere Schneemengen möglich wären“, so der Wetter-Experte.