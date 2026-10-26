Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger

Immer wieder macht der FPÖ-Chef mit harten, manche würden sagen: untergriffigen Attacken gegen Regierende, gerne auch Frauen, auf sich aufmerksam. Seinen Umfragewerten schadet das nicht: Laut der jüngsten „Krone“-Umfrage liegt die FPÖ mit rund 40 Prozent klar an der Spitze und damit mehr als doppelt so hoch wie die beiden größten Regierungsparteien. Die ÖVP kommt auf 19 Prozent, die SPÖ auf 13 Prozent, während die NEOS bei sieben Prozent liegen. Gemeinsam verfehlt die Dreierkoalition damit deutlich eine parlamentarische Mehrheit.