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Mit 79 ist Schluss

Kabarettist Lukas Resetarits beendet Karriere

Adabei Österreich
28.10.2026 15:36
Porträt von krone.at
Von krone.at

Lukas Resetarits kehrt der Kabarett-Bühne den Rücken: Das Management des Künstlers gab bekannt, dass er „mit sofortiger Wirkung“ seine Karriere beendet. 

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Es ist das Ende einer Ära: Die Kabarettlegende zieht sich nach 49 Jahren für immer von der Bühne zurück. „Nach 30 Solokabarettprogrammen [...] wurden die Bühnenauftritte für Lukas Resetarits körperlich immer fordernder und der Stresslevel immer höher“, teilte das Management des 79-Jährigen in einer Aussendung mit: „Lukas Resetarits hat daher beschlossen, mit sofortiger Wirkung seinen Bühnenabschied zu nehmen.“

Lukas Resetarits mit seinem Bruder, dem Musiker Willi Resetarits alias Ostbahn-Kurti, im Jahr ...
Lukas Resetarits mit seinem Bruder, dem Musiker Willi Resetarits alias Ostbahn-Kurti, im Jahr 2016(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Damit endet nicht nur eine der prägenden Kabarettkarrieren des Landes, schrieb der am 14. Oktober 1947 in Stinatz geborene Resetarits neben seiner Bühnenkarriere doch auch fleißig an der österreichischen Fernseh- und Filmgeschichte mit.

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Vor allem in der Rolle des Majors Adolf Kottan aus „Kottan ermittelt“ erlangte er Kultstatus. Beliebter Darsteller war Resetarits auch in der ORF-Serie „Tohuwabohu“, im Fernsehkabarett „D.O.R.F.“ und in Ernst Hinterbergers „Kaisermühlenblues“. „Der Abschied fällt ihm schwer und uns auch. Wir bitten Sie, diese Entscheidung zu respektieren“, hieß es nun vom Management des Ausnahmekomödianten.

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