Kabarettist Lukas Resetarits beendet Karriere

Es ist das Ende einer Ära: Die Kabarettlegende zieht sich nach 49 Jahren für immer von der Bühne zurück. „Nach 30 Solokabarettprogrammen [...] wurden die Bühnenauftritte für Lukas Resetarits körperlich immer fordernder und der Stresslevel immer höher“, teilte das Management des 79-Jährigen in einer Aussendung mit: „Lukas Resetarits hat daher beschlossen, mit sofortiger Wirkung seinen Bühnenabschied zu nehmen.“