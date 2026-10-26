Das ist heuer Österreichs schönster Ort

Vorarlberg baut Führung deutlich aus

Mit dem aktuellen Erfolg bei der 13. Ausgabe führt Vorarlberg die Statistik klar an. Das Bundesland sicherte sich insgesamt fünf Siege in der Geschichte der Fernsehshow. Auf Rang zwei folgt die Steiermark mit drei ersten Plätzen. Im Vorjahr gewann Niederösterreich mit der Mariazellerbahn. Wien und das Burgenland warten bisher noch auf ihren ersten Stockerlplatz.