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9 Plätze – 9 Schätze

Das ist heuer Österreichs schönster Ort

Österreich
26.10.2026 23:49
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.(Bild: Montafon Tourismus GmbH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Tilisuna-Gebiet in Vorarlberg hat die 13. Ausgabe der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ gewonnen. Das Publikum wählte das Naturjuwel am Montag auf den ersten Platz. Damit holte das Bundesland bereits zum fünften Mal den Sieg in dem TV-Format.

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Hinter dem Tilisuna-Gebiet am Ende des Gampadelstals wählten die Zuseher die Riegersburg in der Steiermark auf den zweiten Platz. Den dritten Rang holte die Rax-Seilbahn in Niederösterreich. Die Entscheidung fiel am Montag in der von Armin Assinger und Barbara Karlich moderierten ORF-Sendung.

Auf Platz Zwei landete die steirische Riegersburg.
Auf Platz Zwei landete die steirische Riegersburg.(Bild: Christian Jauschowetz)
Den dritten Platz heimste die niederösterreichische Rax-Seilbahn ein.
Den dritten Platz heimste die niederösterreichische Rax-Seilbahn ein.(Bild: Katrin Nusterer)

Neun Prominente als Länderpaten
Für jedes Bundesland trat ein Finalist an. Die Orte wurden zuvor vom Publikum aus drei Kandidaten ausgewählt. In der Show präsentierten bekannte Paten die Schätze. Dazu zählten Persönlichkeiten wie Benjamin Raich für Tirol, Toni Polster für Wien und Cornelia Hütter für die Steiermark.

Vorarlberg baut Führung deutlich aus
Mit dem aktuellen Erfolg bei der 13. Ausgabe führt Vorarlberg die Statistik klar an. Das Bundesland sicherte sich insgesamt fünf Siege in der Geschichte der Fernsehshow. Auf Rang zwei folgt die Steiermark mit drei ersten Plätzen. Im Vorjahr gewann Niederösterreich mit der Mariazellerbahn. Wien und das Burgenland warten bisher noch auf ihren ersten Stockerlplatz.

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