Van der Bellen lässt mit „Volk“-Ansage aufhorchen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat anlässlich des Nationalfeiertags für Zusammenhalt geworben. „Wir alle sind das Volk. Wir gehören zusammen und wie in einer Familie können wir einen Weg finden, friedlich und respektvoll zusammen zu leben“, erklärte das Staatsoberhaupt in seiner TV-Ansprache zum 26. Oktober. Denn nur gemeinsam habe man die Kraft und Macht, die Zukunft zu einem schöneren Ort für alle zu machen.