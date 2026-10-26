Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Egal, wen wir wählen“

Van der Bellen lässt mit „Volk“-Ansage aufhorchen

Innenpolitik
26.10.2026 17:00
Van der Bellen bei der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz am Nationalfeiertag
Van der Bellen bei der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz am Nationalfeiertag(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat anlässlich des Nationalfeiertags für Zusammenhalt geworben. „Wir alle sind das Volk. Wir gehören zusammen und wie in einer Familie können wir einen Weg finden, friedlich und respektvoll zusammen zu leben“, erklärte das Staatsoberhaupt in seiner TV-Ansprache zum 26. Oktober. Denn nur gemeinsam habe man die Kraft und Macht, die Zukunft zu einem schöneren Ort für alle zu machen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Bundespräsident erinnerte an die finsteren Zeiten der österreichischen Geschichte – Jahre, in denen eine menschenverachtende, rechtsextreme Ideologie, der Nationalsozialismus, Menschen in „wertvoll“ und „wertlos“ eingeteilt habe: „Wer dazu gehörte, hatte nichts zu befürchten. Wer nicht dazu gehörte, alles.“

Am Ende sei der Holocaust gestanden, „das Menschheitsverbrechen schlechthin“, an dem auch viele Österreicher mitschuldig gewesen seien: „All das im Namen eines völkischen Reinheitswahns, der nichts mit der Wirklichkeit des Menschseins und Österreichs Geschichte und Identität zu tun hatte“.

Denn Österreich sei immer schon ein Ort der Begegnung von Menschen verschiedenster Herkunft, vor allem aus den verschiedensten Ecken der ehemaligen Monarchie, gewesen.

Die Österreich- und die EU-Flagge am Heldenplatz
Die Österreich- und die EU-Flagge am Heldenplatz(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Zweite Republik als Erfolgsgeschichte
Die Zweite Republik sei dann eine einzige Erfolgsgeschichte geworden, betonte der Bundespräsident. Möglich sei dies geworden, weil man gelernt habe, dass es geradewegs in den Abgrund führe, wenn man sich als Volk spalten lasse und unversöhnlich andere zu Feinden erkläre, verspotte, erniedrige und verfolge. Man habe gelernt, gute Kompromisse zu finden und aufeinander zuzugehen.

Er glaube nach wie vor, dass die Haltung „Wir werden uns schon einigen“ das gute österreichische Erfolgsrezept sei: „Ich glaube nach wie vor, dass das Fundament, auf dem dieses Land gebaut ist, stark und tragfähig ist“, betonte der Bundespräsident.

Lesen Sie auch:
Alle Highlights
So feierte Österreich seinen Nationalfeiertag
26.10.2026

„Das Volk sind schon wir alle“
Die Österreicher ersuchte er sich nicht einreden zu lassen, dass nur gewisse Menschen „das wahre Volk“ seien: „Das Volk sind schon wir alle. Egal, wen wir wählen. Egal, wen wir lieben. Egal, woran wir glauben. Egal, welcher Minderheit oder welcher Mehrheit wir angehören.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
26.10.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
97.776 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
90.869 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ausland
Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen
89.776 mal gelesen
Das historische Kehlsteinhaus in Berchtesgaden stand in Vollbrand.
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1070 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1052 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Innenpolitik
„Unsere Neutralität ist kein Schutzschild“
1015 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in seinem Brief vor den Versuchen,  „uns zu ...
Mehr Innenpolitik
Tödliche Angriffe
Russland: Drohne trifft Zug mit Fußballern
„Egal, wen wir wählen“
Van der Bellen lässt mit „Volk“-Ansage aufhorchen
„Schöner Hintern“
Trump-Team erwägt Minaj als Pressesprecherin
„Beschissenes Land“
Bekam keinen Nobelpreis: Trump schmäht Norwegen
Am Nationalfeiertag
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf