iPhone-Duo-Konkurrent hat Kamera mit Wechseloptik

Nicht nur Apples iPhone Duo buhlt aktuell mit neuer Falthandy-Technik um Kundschaft: Auch südkoreanische und chinesische Hersteller, die den Markt seit Jahren besetzen, haben neue Hardware am Start. Sehr unkonventionell geht die Marke Vivo an das Thema Falt-Smartphone heran – und bietet bei ihrem neuen Vivo X Fold 6 eine Kamera mit Wechseloptik. Bringt die etwas?
Falt-Smartphones sind mit ihrem biegsamen Bildschirm zum Aufklappen ein futuristischer Anblick, bei der Technik musste man bisher aber ein paar Kompromisse eingehen. Faltbare Geräte kämpften in den vergangenen Jahren mit vergleichsweise kurzer Akkulaufzeit, außerdem musste man bei der Kameratechnik Abstriche gegenüber „gewöhnlichen“ Modellen machen. Das Vivo X Fold 6 will das ändern – mit einem 6900-mAh-Akku und einer 200-Megapixel-Kamera mit optionaler Wechseloptik. Wir haben den iPhone-Duo-Rivalen um 2200 Euro ausprobiert.
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