iPhone-Duo-Konkurrent hat Kamera mit Wechseloptik

Falt-Smartphones sind mit ihrem biegsamen Bildschirm zum Aufklappen ein futuristischer Anblick, bei der Technik musste man bisher aber ein paar Kompromisse eingehen. Faltbare Geräte kämpften in den vergangenen Jahren mit vergleichsweise kurzer Akkulaufzeit, außerdem musste man bei der Kameratechnik Abstriche gegenüber „gewöhnlichen“ Modellen machen. Das Vivo X Fold 6 will das ändern – mit einem 6900-mAh-Akku und einer 200-Megapixel-Kamera mit optionaler Wechseloptik. Wir haben den iPhone-Duo-Rivalen um 2200 Euro ausprobiert.