Zugunglück in Spanien: Alle Cupspiele abgesagt!

Der spanische Fußballverband RFEF hat aufgrund des schweren Zugunglücks mit Dutzenden Toten den Cup-Spieltag am heutigen Mittwoch abgesagt.
Alle geplanten 24 Spiele werden verschoben, wie der Verband mitteilte.
Die beiden Top-Mannschaften Real Madrid und FC Barcelona sind von der Verschiebung der Erstrunden-Begegnungen nicht betroffen, sie steigen erst später in den Bewerb ein.
Bei einem schweren Zugunglück sind in Spanien mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge stießen in der Früh nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammen.
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