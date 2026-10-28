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Sexy Bescherung!

Kim steckt Kardashians in ihre Weihnachts-Dessous

Star-Style
28.10.2026 16:00
Bei Skims wird Weihnachten zur Familiensache. Kim Kardashian posiert gemeinsam mit ihren ...
Bei Skims wird Weihnachten zur Familiensache. Kim Kardashian posiert gemeinsam mit ihren Schwestern für die neue X-Mas-Kampagne ihrer Dessous-Marke.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/skims)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Eine schöne Bescherung – beim Kardashian-Clan herrscht schon zwei Monate vor dem Fest Weihnachtsfieber. Genauer gesagt überredete Kim ihre vier Schwestern, sich für ihre neue Skims-Retro-Christmas-Kampagne in festliche Schale zu werfen.

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Kim selbst setzt sich unter einem Mistelzweig in Szene – im tief ausgeschnittenen Kleid, das mit Rentiermotiven übersät ist.

Da muss auch Santa schmunzeln!
Die jüngste Schwester Kylie tauschte ihren 50-Millionen-Dollar-Fantasy-BH von der Victoria’s Secret Fashion Show gegen ein Strick-Bralette und einen winzigen Minirock. Ein Aufzug, der dem Weihnachtsmann neben ihr zum Lächeln brachte.

Klicken Sie sich hier durch die Bilder der Kardashians in Skims-Weihnachts-Dessous:

Supermodel Kendall zeigte sich von ihrer verführerischen Seite: Zu ihrer voluminösen Hochsteckfrisur und transparenten Strümpfen kombinierte sie ein kariertes Bralette und einen passenden String.

Sexy, süß oder kuschelig?
Khloé Kardashian schien dagegen bereit für einen langen Winterschlaf. Sie kuschelte sich in einen Einteiler samt passender Mütze. Kourtney wiederum machte selbst dem Geschenkeberg Konkurrenz und räkelte sich neben dem Kamin - in Leggings und knallroten Pumps.

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Kims Skims „Holiday Shop” öffnet übrigens am 29. Oktober seine Türen und verpasst der Weihnachtszeit einen typisch Kardashian-esquen Anstrich. Eine Vorschau zeigt einen glänzend pinkfarbenen Sportwagen, der mit einer Schleife verziert ist. Dazu gibt es transparente Spitzenstrümpfe, seidige Unterkleider und flauschige Sweatshirts.

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