Kim steckt Kardashians in ihre Weihnachts-Dessous

Sexy, süß oder kuschelig?

Khloé Kardashian schien dagegen bereit für einen langen Winterschlaf. Sie kuschelte sich in einen Einteiler samt passender Mütze. Kourtney wiederum machte selbst dem Geschenkeberg Konkurrenz und räkelte sich neben dem Kamin - in Leggings und knallroten Pumps.