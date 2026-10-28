Alexander Eder: Jubel für diesen starken Moment

Der Große Saal des Brucknerhauses war bummvoll. Schon als der Drummer zum ersten Mal auf die Trommel haute, sprang das Publikum von den Sitzen und klatschte begeistert mit. Als Sekunden später Alexander Eder die Bühne betrat, gab es endgültig kein Halten mehr. Der von Maestro Herbert von Karajan akustisch ausgetüftelte Konzertsaal verwandelte sich an diesem Abend in eine brodelnde Konzertarena.