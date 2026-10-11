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Dreame A3 AWD Pro: Der KI-Mähroboter im Praxistest

Digital
11.10.2026 12:20
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Mit Saugrobotern mit Laserradar (Lidar) und KI-Kamera hat sich der Tech-Konzern Dreame aus China einen guten Ruf erarbeitet. Seit einiger Zeit nutzt man das gewonnene Know-how auch für hochgezüchtete KI-Mähroboter. Sie kartieren ihren Arbeitsbereich automatisch und sollen ohne Kabelvergraben auf intelligenten Routen für stets perfekt getrimmten Rasen sorgen. Hält dieses Versprechen? Krone+ hat es getestet.

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Leicht haben wir es dem Dreame A3 AWD Pro beim Langzeittest über den Sommer nicht gerade gemacht: Der Versuchsgarten, in dem der Test stattfand, ist voller Hindernisse, die Mährobotern Probleme bereiten können: Gemüsebeete mit Steinumrandung, Obstbäume mit tief hängenden Ästen, schmale Passagen, gepflasterte Plätze, Brunnen- und Zisternenabdeckungen, Zierrat, Sitzgelegenheiten – und dann turnten dort auch noch Katzen und Kinder herum. Nicht jede Herausforderung meisterte der A3 AWD Pro dabei perfekt – aber die meisten!

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