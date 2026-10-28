Zwangspause für ÖSV-Dame nach Knie-Operation

Für ÖSV-Dame Katharina Gallhuber beginnt die neue Slalom-Saison mit einer Zwangspause. Die Niederösterreicherin hat sich einer Knie-Arthroskopie unterzogen und wird die ersten Weltcup-Rennen verpassen.
Die 29-jährige ÖSV-Athletin machte den Eingriff auf Social Media öffentlich. „Mein Blick bleibt nach vorne gerichtet und ich werde alles tun, um bald wieder auf der Piste zu stehen“, schrieb Gallhuber. Wie lange sie ausfällt, ist noch offen.
Comeback-Zeitpunkt ungewiss
Der Weltcup-Auftakt steigt am 14. November im finnischen Levi. Danach stehen am 21. November Gurgl und am 29. November Killington in den USA auf dem Programm. Auch für den Slalom am 22. Dezember in Courchevel ist Gallhubers Einsatz noch nicht sicher.
Im Februar wartet mit der Ski-WM in Crans-Montana das große Saisonhighlight. Eine WM-Medaille fehlt der Niederösterreicherin bislang noch. Bei Olympia hat sie bereits zweimal Edelmetall gewonnen: 2018 holte sie in Pyeongchang Bronze im Slalom und Silber mit dem Team.
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