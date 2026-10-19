Wenn KI-Chatbots auf die Psyche schlagen

Von Verkehrsmeldungen über Rechtsberatung bis hin zu einem freundlichen Gespräch – es mangelt nicht an Dienstleistungen, die KI-Chatbots anbieten. Doch in ihrem Bestreben, uns Gesellschaft und emotionale Unterstützung zu bieten, könnte KI mehr schaden als nutzen, wie eine aktuelle Studie zeigt. Sie warnt vor „schwerwiegenden negativen Folgen“ durch die Verwendung von KI-Chatbots für die menschliche Psyche – von Sucht hin zu Wahnvorstellungen.
Mehr als 40 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher nutzen KI-Chatbots wie ChatGPT oder Gemini inzwischen regelmäßig – nicht nur zur Informationssuche oder Aufgabenerledigung, sondern auch als Begleiter, für emotionale Unterstützung, Beratung, Nachhilfe, Selbstreflexion und Hilfe in Krisensituationen. Die „Maschinen“ dringen dabei in Bereiche vor, die bislang menschlichen Beziehungen vorbehalten waren: Sie helfen uns unter anderem, Emotionen zu regulieren, uns selbst besser zu verstehen, schwierige Erfahrungen zu verarbeiten, Vertrauen aufzubauen oder zu entscheiden, wann wir Unterstützung suchen.
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