Wenn KI-Chatbots auf die Psyche schlagen

Mehr als 40 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher nutzen KI-Chatbots wie ChatGPT oder Gemini inzwischen regelmäßig – nicht nur zur Informationssuche oder Aufgabenerledigung, sondern auch als Begleiter, für emotionale Unterstützung, Beratung, Nachhilfe, Selbstreflexion und Hilfe in Krisensituationen. Die „Maschinen“ dringen dabei in Bereiche vor, die bislang menschlichen Beziehungen vorbehalten waren: Sie helfen uns unter anderem, Emotionen zu regulieren, uns selbst besser zu verstehen, schwierige Erfahrungen zu verarbeiten, Vertrauen aufzubauen oder zu entscheiden, wann wir Unterstützung suchen.