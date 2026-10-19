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Das sagen Leser zum Rewe-Vorstoß!

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19.10.2026 17:15
Haben Supermärkte zu kurze Öffnungszeiten?
Haben Supermärkte zu kurze Öffnungszeiten?(Bild: canva)
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Von Community

Sollen Supermärkte in Österreich künftig länger offen halten? Der jüngste Vorschlag von Rewe sorgt für hitzige Diskussionen zwischen Handel, Politik und Gewerkschaft. Auch in unserer Community scheiden sich die Geister – wir haben die spannendsten Stimmen aus dem Forum für Sie gesammelt.

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Pünktlich vor Beginn der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel forderte der Rewe-Österreich-Chef eine Ausweitung der wöchentlichen Öffnungszeiten von 72 auf 78 Stunden. Zudem fordert der Konzern lockerere Regeln für personallose Selbstbedienungsläden. Unterstützung dafür kommt von der Wirtschaftskammer und den NEOS. Die Gewerkschaft GPA lehnt den Plan strikt ab: Längere Zeiten bringen nicht mehr Umsatz, bedeuten aber für das Verkaufspersonal – vor allem für Mütter mit Betreuungspflichten – eine enorme Belastung.

In anderen Ländern funktioniert es auch
Viele User, wie auch ibinshalt und Mykci, merken an, dass beispielsweise Sonntagsöffnungszeiten in anderen Ländern bereits Gang und gäbe sind. KroneLeser2159106 glaubt zudem, dass die längeren Öffnungszeiten mehr Arbeitsplätze schaffen würden.  


Stichwort Arbeitsplätze
User Schatzl fände die Ausweitung der Öffnungszeiten grundsätzlich in Ordnung, sofern denn wirklich mehr Menschen eingestellt werden würden – befürchtet allerdings, dass der Personalmangel eher durch Selbstbedienungskassen ausgeglichen wird.


Umsatzsteigerung fraglich
Was einigen Usern zu denken gab, ist die Frage, ob die verlängerten Öffnungszeiten in Supermärkten wirklich zu mehr Umsatz führen würden. „Krone“-Leser Reburg gibt zum Beispiel an, dass eine Änderung der Öffnungszeiten sein Einkaufsverhalten wohl kaum merkbar beeinflussen würde. 


Alternative Lösungsansätze
Pragmatisch geht KroneLeser410899 an die Sache heran: Er findet, die Supermärkte sperren sowieso zu früh auf. Wenn die Öffnungszeiten generell nach hinten verlegt werden würden, wäre das für viele berufstätige Menschen wohl ein Segen.


Wie würden sich längere Öffnungszeiten auf Ihren persönlichen Alltag und Ihre Einkaufsgewohnheiten auswirken? Welche Maßnahmen müssten Arbeitgeber und Politik setzen, damit längere Randzeiten für Angestellte mit Familie vereinbar sind? Wie schätzen Sie das Argument ein, dass längere Öffnungszeiten die Umsätze nicht steigern, sondern nur die Kosten erhöhen?

Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

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