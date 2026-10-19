Das sagen Leser zum Rewe-Vorstoß!

Pünktlich vor Beginn der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel forderte der Rewe-Österreich-Chef eine Ausweitung der wöchentlichen Öffnungszeiten von 72 auf 78 Stunden. Zudem fordert der Konzern lockerere Regeln für personallose Selbstbedienungsläden. Unterstützung dafür kommt von der Wirtschaftskammer und den NEOS. Die Gewerkschaft GPA lehnt den Plan strikt ab: Längere Zeiten bringen nicht mehr Umsatz, bedeuten aber für das Verkaufspersonal – vor allem für Mütter mit Betreuungspflichten – eine enorme Belastung.