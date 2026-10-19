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Deutsche Telekom arbeitet an Satelliten-Mobilfunk

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19.10.2026 13:31
Die Satelliten sollen von einem noch auszuwählenden Partner bereitgestellt werden.
Die Satelliten sollen von einem noch auszuwählenden Partner bereitgestellt werden.(Bild: www.studiomaas.co)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Deutsche Telekom will mit mehreren Partnern ein europäisches Netz für Satelliten-Telefonie über herkömmliche Smartphones aufbauen. Der Magenta-Mutterkonzern teilte am Montag mit, er habe mit Telefonica aus Spanien, Vodafone aus Großbritannien und Orange aus Frankreich eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. 

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Die Unternehmen wollten sich gemeinsam um Funkfrequenzen für mobile Satellitendienste bewerben. Die vier Konzerne würden die notwendige Infrastruktur am Boden bereitstellen, um Sprach- und Internetverbindungen zwischen handelsüblichen Mobilgeräten und Satelliten herzustellen, hieß es weiter. Die Satelliten sollten von einem noch auszuwählenden Partner bereitgestellt werden. Im Rahmen dieser Initiative erhielten sämtliche europäischen Mobilfunkanbieter diskriminierungsfreien Zugang zu dem Satellitennetz.

In Europa werden die Lizenzen zur Nutzung bestimmter Funkfrequenzen für die Satelliten-Kommunikation demnächst neu vergeben. Die EU-Kommission hat dabei einen Teil des Spektrums für europäische Anbieter reserviert. Die US-Regierung droht einem Medienbericht zufolge mit „verheerenden“ Vergeltungsmaßnahmen, sollte der Marktzugang für US-Unternehmen wie Starlink eingeschränkt werden.

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