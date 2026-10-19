Deutsche Telekom arbeitet an Satelliten-Mobilfunk

Die Unternehmen wollten sich gemeinsam um Funkfrequenzen für mobile Satellitendienste bewerben. Die vier Konzerne würden die notwendige Infrastruktur am Boden bereitstellen, um Sprach- und Internetverbindungen zwischen handelsüblichen Mobilgeräten und Satelliten herzustellen, hieß es weiter. Die Satelliten sollten von einem noch auszuwählenden Partner bereitgestellt werden. Im Rahmen dieser Initiative erhielten sämtliche europäischen Mobilfunkanbieter diskriminierungsfreien Zugang zu dem Satellitennetz.