Marseilles Stadtchef: „Wir sind Schande Europas!“

Innenminister räumt schwere Fehler ein, Rücktrittsangebot abgelehnt

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez räumt inzwischen bereits „schwere politische Fehler“ ein. Bei der Mobilisierung von Sicherheitskräften habe es an „vorausschauendem Handeln“ gefehlt. Zwischen Polizei und Menschen auf der Straße habe es „natürlich ein Ungleichgewicht“ und schließlich einen „Kontrollverlust“ gegeben. Nun werde „alles getan, damit sich so etwas nicht wiederholt“. Nuñez bot Präsident Emmanuel Macron auch bereits seinen Rücktritt an, doch das Staatsoberhaupt lehnte ab. Nuñez solle im Amt bleiben, um die Befehlskette innerhalb der Polizei und der Sicherheitskräfte aufrechtzuerhalten, teilte das Präsidialamt in Paris am Montag mit. Macron habe den Minister zudem angewiesen, so schnell wie möglich neue Konzepte für den Umgang mit Plünderern auszuarbeiten.