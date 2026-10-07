„Nicht alle Medienhäuser werden KI überleben“

Künstliche Intelligenz stellt die Medienbranche vor einen historischen Umbruch. Im „Brennpunkt Medien“ spricht Gründer und CEO der Akademie für KI und Digitalisierung, Lukas Görög darüber, wie KI den Journalismus verändert, welche Chancen für bessere und schnellere Berichterstattung entstehen und warum manche Medienhäuser vor großen Herausforderungen stehen. Außerdem erklärt Paul Tikal, leitender Redakteur von krone.at, wie KI bereits heute in Redaktionen eingesetzt wird und wo die Grenzen der Technologie liegen. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!
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