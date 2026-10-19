Norwegen will Social-Media-Verbot ausweiten

„Wir möchten, dass sie ebenfalls erfasst werden“, erklärte Familienministerin Lene Vagslid am Montag. Die sozialdemokratische Regierung hat angekündigt, bis Ende des Jahres einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige vorsieht. Dabei sollen insbesondere Plattformen erfasst werden, die „durch ihre Gestaltung, ihre Funktionen oder ihre Inhalte ein Risiko für die emotionale, kognitive Entwicklung oder die Gesundheit von Kindern oder für deren Sicherheit darstellen“.