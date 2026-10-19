„Ich fahre so lange, bis ich den Rollator brauche“

Während mit Sophie Scheuchenpflug eine 13-Jährige in der Buggy-Allrad-Klasse mit Rang drei überraschte, holte Hans Peter Füreder (59) mit seinem legendären Lancia Delta S4 seinen 8. Autocross-Staatsmeistertitel. Ans Aufhören denkt der Oberösterreicher aber noch lange nicht.
Sie ist erst 13 Jahre alt – und dennoch quasi schon ein alter Hase im Autocross. Denn Sophie Scheuchenpflug aus St. Peter schloss die Buggy-Staatsmeisterschaft in der Allrad-1600ccm-Klasse sensationell auf Rang drei ab! Und das, obwohl die „Pionierin“ sich in einem Junior-Buggy mit insgesamt 13 Konkurrenten messen musste.
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