„Ich fahre so lange, bis ich den Rollator brauche“

Sie ist erst 13 Jahre alt – und dennoch quasi schon ein alter Hase im Autocross. Denn Sophie Scheuchenpflug aus St. Peter schloss die Buggy-Staatsmeisterschaft in der Allrad-1600ccm-Klasse sensationell auf Rang drei ab! Und das, obwohl die „Pionierin“ sich in einem Junior-Buggy mit insgesamt 13 Konkurrenten messen musste.