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Bald startet das große „Krone“-Vignettenbingo!

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14.10.2026 00:01
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Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten(Bild: Krone KREATIV)
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Von Sponsoring

Haben Sie schon an Ihre Vignette für 2027 gedacht? Die „Krone“ verlost auch heuer wieder 1000 Pkw-Jahresvignetten. Das beliebte Gewinnspiel startet am 16. Oktober 2026. Erste Informationen dazu sowie alle Details zur Teilnahme finden Sie bereits hier.

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Kaum hat der Herbst Einzug gehalten, rückt auch das Jahresende wieder ein Stück näher. Für viele Autofahrer bedeutet das: Es ist Zeit, an die neue Jahresvignette zu denken. Doch bevor dafür Geld ausgegeben wird, lohnt sich ein Blick auf krone.at. Denn auch heuer sorgt die „Krone“ wieder für eine vorweihnachtliche Freude auf Österreichs Straßen.

(Bild: Krone KREATIV/AdobeStock/Asfinag)

Mit Kennzeichen und etwas Glück zur Gratis-Vignette

Alles, was Sie dafür brauchen, ist Ihr Kennzeichen und eine Portion Glück. Ab 16. Oktober 2026 können Leser auf krone.at wieder beim beliebten „Krone“-Vignettenbingo mitspielen und sich die Chance auf eine kostenlose Jahresvignette sichern. Bis Sonntag, 8. November 2026 haben Teilnehmer Zeit, ihr Glück zu versuchen und sich den begehrten Gewinn zu sichern.

Wir wünschen Ihnen vorab viel Glück!
Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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