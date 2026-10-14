Bald startet das große „Krone“-Vignettenbingo!

Kaum hat der Herbst Einzug gehalten, rückt auch das Jahresende wieder ein Stück näher. Für viele Autofahrer bedeutet das: Es ist Zeit, an die neue Jahresvignette zu denken. Doch bevor dafür Geld ausgegeben wird, lohnt sich ein Blick auf krone.at. Denn auch heuer sorgt die „Krone“ wieder für eine vorweihnachtliche Freude auf Österreichs Straßen.