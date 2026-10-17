Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis

Bei der Sozialhilfe-Reform, die der Regierung bereits lange unter den Nägeln brennt, wurde heute noch keine fertige Lösung präsentiert. Denn die Länder saßen nicht mit am Tisch – und ohne ihre Zustimmung lässt sich die Sozialhilfe nicht einfach österreichweit vereinheitlichen. Man sei aber „ein erhebliches Stück weitergekommen“ und habe „auf unserer Ebene eine Einigung erzielt“, heißt es seitens Babler. Während einer Integrationsphase soll es künftig weniger Sozialhilfe geben. Für Arbeitsfähige verlangt der Kanzler: „Wer arbeitsfähig ist, hat arbeiten zu gehen. Fälle mit 9000 Euro für eine Familie soll es nicht mehr geben.“ Ausgenommen seien Menschen mit Behinderung und jene, die nicht arbeiten können. Konkrete Beträge nennt Stocker nicht. In den nächsten Tagen soll mit den Bundesländern weiterverhandelt werden. Danach soll der Gesetzesentwurf möglichst rasch in Begutachtung gehen.